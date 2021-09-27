جريزمان يحبط جماهير أتلتيكو مدريد

بات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أتلتيكو مدريد الاسباني بمثابة اللغز والحلقة المفقودة في صفوف الروخيبلانكوس بعد مشاركته في ستة مباريات.

وصل غريزمان إلي ملعب واندا ميتروبوليتانو، قادماً من برشلونة في اللحظات الأخيرة من الميركاتو المنقضي، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد فقط مع خيار الشراء.

وخلال تلك الفترة دون الفرنسي رقماً مقلقاً، حيث لم يسجل أو يصنع أو يسدد تجاه المنافسين خلال المباريات الست له بقميص أتلتيكو حتى الآن.

وذكر موقع أوك داريو، أن غريزمان أثار قلق كثير من مشجعي أتلتيكو مدريد، بعد أن فقد بريقه الكامل بعد العوده مره أخرى إلي الفريق، بعد أن غادر وهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم عن عام 2019.

وأكد الموقع أن الأرجنتيني دييغو سيميوني، لدية ثقة كبيرة في غريزمان، حيث يرى أنه لدية القدرة على العودة مرة أخرى إلي مستواه الفني المعتاد.

حيث راهن عليه المدرب منذ البداية في مباريات الدوري الأربع التي خاضها، بينما في دوري أبطال أوروبا ضد بورتو دخل الشوط الثاني كالتغيير الأول، لكن غريزمان لم يرد في مرحلته الأولى كان لاعباً أساسياً في الهجوم، خاصة عندما يتعلق الأمر باستعادة الكرات، لكنه الآن بالكاد يساعد في هذا الجانب.