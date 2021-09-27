هكذا عبرت حنان مطاوع عن سعادتها الشديدة بجائزة مهرجان الأمل السينمائي





عبّرت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها الشديدة لحصولها على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان الأمل بالسويد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت حنان مطاوع، على “إنستجرام” وعلقت قائلة: “مبسوطة جداً و فخورة لحصولى على جائزة احسن ممثلة فى مهرجان الامل السينمائي الدولى فى السويد عن دورى فى فيلم قابل للكسر ... ولها وقع خاص فى قلبى لاستلامها فى بلدى مصر الممثل فى مهرجان الإسكندرية السينمائي".





وتابعت: “وشكر خاص لكل صناع الفيلم و ‏لأخي ..و صديقى مخرج الفيلم احمد رشوان و شكر خاص للنجمة حبيبة قلبى إلهام شاهين لتسلمها الجائزة بالنيابة عنى فى السويد و شكر خاص لمهرجان الإسكندرية و لرئيسة الامير اباظة لاصرارهم على تسليمى الجائزة فى مهرجان الإسكندرية”.



