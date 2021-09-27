الاشتراكيون الديمقراطيون يفوزون بانتخابات البرلمان في ألمانيا.. وميركل تغادر

فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بالانتخابات البرلمانية في ألمانيا، فيما حققت كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي أدنى نتيجة لها في تاريخها.





وأوضحت نتائج فرز الأصوات في جميع المناطق الألمانية على أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حصل على 25,7% من أصوات الناخبين، تليه كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي بعد حصوله على 24,1%. ويحتل تحالف الخضر المرتبة الثالثة (14,8%) وحزب الديمقراطيين الأحرار – المرتبة الرابعة (11,5%) و"البديل من أجل ألمانيا" – المرتبة الخامسة (10,3%).





وهو الأمر الذي يعني أن كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي حصل أقل بنسبة 8,8 نقطة مئوية من الأصوات مما كان عليه عام 2017، فيما تحسنت نتيجة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 5,2 نقطة مئوية وتحالف الخضر – بنسبة 5,7 نقطة مئوية وحزب الديمقراطيين الأحرار – بنسبة 0,8 نقطة مئوية. وفقد "البديل من أجل ألمانيا" 2,3 نقطة مئوية.





ميركل تغادر منصبها





وجرت الانتخابات البرلمانية في ألمانيا أمس الأحد، ولم تشارك فيها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ومن المتوقع أن تغادر ميركل منصبها بعد تشكيل الائتلاف الحاكم وتحديد اسم المستشار الجديد.



