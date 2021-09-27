Advertisements

وكالة "الطاقة الذرية" تعلن منعها من دخول موقع مهم في إيران

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:34 ص
بوابة الفجر
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس الأحد، أن إيران منعتها من دخول ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي قرب طهران.

وبحسب ما ذكرت المنظمة الأممية في بيان، مُنعت الوكالة من الوصول إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج قرب طهران، خلافا لما ورد في اتفاق 12 سبتمبر مع إيران،

وأضاف البيان "يكرر المدير العام أن جميع أنشطة الوكالة المذكورة في الإعلان المشترك، حول جميع المعدات وجميع المنشآت وجميع المواقع الإيرانية، ضرورية للحفاظ على استمرار" مهمتها الرقابية.

وأفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي الدول الأعضاء في تقريره الأخير عن إيران أن الأخيرة أتاحت كافة عمليات الوصول الأخرى بين 20 و22 سبتمبر.

ويأتي التقرير مع توقف المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي ينص على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

لكن بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، تخلت إيران تدريجيا عن معظم التزاماتها.

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني،إن "محادثات إحياء الاتفاق ستستأنف قريبا جدا، لكن الولايات المتحدة تشكك في نوايا طهران"، بحسب قوله.

يذكر أن الهدف من المحادثات هو إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق مقابل استئناف إيران خفض أنشطتها النووية والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة دورها الرقابي بشكل كامل.

الكلمات المفتاحية

ايران امريكا النووي الطاقة الذرية الارهاب

أخبار تهمك

طبيب جنوب إفريقيا يزف بشرى سارة للأهلي عن بيرسي تاو

منذ حوالي 4 ساعات

قنبلة موقوتة.. مؤشر جديد يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

خبير: هذه الأسباب الحقيقية لإغلاق إثيوبيا سفارتها في القاهرة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحث على الحوار مع إيران

أمريكا تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران نصبت أجهزة طرد مركزي متطورة

"الدولية للطاقة الذرية": إيران تبدأ في زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم

في انتهاك جديد للاتفاق النووي.. إيران توسع تخصيب اليورانيوم

الولايات المتحدة تؤكد اتخاذ خطوات مشددة للضغط على إيران

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

11:45 م

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

08:13 م

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

06:28 م

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

06:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements