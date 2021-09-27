اليوم.. السيسي يفتتح محطة مياه بحر البقر الأضخم في العالم لتنمية سيناء

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم.

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم.