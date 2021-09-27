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اليوم.. السيسي يفتتح محطة مياه بحر البقر الأضخم في العالم لتنمية سيناء

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:50 ص
محطة مياه بحر البقر
محطة مياه بحر البقر
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم.

وجاءت تكلفة المحطة بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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محطة مياه بحر البقر تنمية سيناء السيسي اخبار مصر

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