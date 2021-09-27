جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات الجولة السابعة

زوار "الفجر الرياضي" نستعرض لكم ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء اليوم الثاني من الجولة السادسة والتي انطلقت مساء الأحد بلقاء يوفنتوس ضد سامبدوريا والذي انتهى بثلاثة أهداف لاثنين لصالح أصحاب الأرض.





ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات اليوم الثاني من الجولة السادسة





حقق إمبولي فوزاً كبيراً على بولوينا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب كارلو كاستيلاني.





فيما انتهت مباراة لاتسيو ضد روما والتي أقيمت على ملعب تورينو الأولمبي بفوز عريض للاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين لذئاب العاصمة.





وعزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي بعد فوزه على كالياري بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".





وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:





1 نابولي 18

2ميلان16

3إنتر ميلان 14

4 روما12

5فيورنتينا12

6لاتسيو 11

7أتالانتا11

8إمبولي9

9يوفنتوس 8

10بولونيا8

11تورينو 7

12 ساسولو7

13أودينيزي7

14هيلاس فيرونا5

15سامبدوريا5

16جنوى5

17 سبيزيا4

18فينيزيا3

19كالياري 2

20 ساليرنيتانا 1



