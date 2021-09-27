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جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات الجولة السابعة

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 08:31 ص
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
محمد نادر
زوار "الفجر الرياضي" نستعرض لكم ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء اليوم الثاني من الجولة السادسة والتي انطلقت مساء الأحد بلقاء يوفنتوس ضد سامبدوريا والذي انتهى بثلاثة أهداف لاثنين لصالح أصحاب الأرض.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات اليوم الثاني من الجولة السادسة

حقق إمبولي فوزاً كبيراً على بولوينا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب كارلو كاستيلاني.

فيما انتهت مباراة لاتسيو ضد روما والتي أقيمت على ملعب تورينو الأولمبي بفوز عريض للاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين لذئاب العاصمة.

وعزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي بعد فوزه على كالياري بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:

1 نابولي 18
2ميلان16
3إنتر ميلان 14
4 روما12
5فيورنتينا12
6لاتسيو 11
7أتالانتا11
8إمبولي9
9يوفنتوس 8
10بولونيا8
11تورينو 7
12 ساسولو7
13أودينيزي7
14هيلاس فيرونا5
15سامبدوريا5
16جنوى5
17 سبيزيا4
18فينيزيا3
19كالياري 2
20 ساليرنيتانا 1

الكلمات المفتاحية

وفنتوس رياضة الدوري الايطالي اخبار الرياضة

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