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قائمة منتخب مصر لمواجهتي ليبيا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 08:31 ص
كيروش
كيروش
محمود دياب
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة لخوض منافسات تصفيات كأس العالم المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:
محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) محمد صبحي (فاركو).

المدافعون:
أحمد فتوح (الزمالك) محمد عبد الشافي (الزمالك) محمود حمدي - الونش - (الزمالك) أيمن أشرف (الأهلي) علي جبر (بيراميدز) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد توفيق (بيراميدز) أكرم توفيق (الأهلي).

لاعبو الوسط:
حمدي فتحي (الأهلي) عمرو السولية (الأهلي طارق حامد (الزمالك) مهند لاشين (طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - (الأهلي) عبد الله السعيد (بيراميدز)

المهاجمون:
محمد شريف (الأهلي) مصطفى فتحي (الزمالك) رمضان صبحي (بيراميدز) إبراهيم عادل (بيراميدز) أحمد سيد - زيزو - (الزمالك) أحمد سمير (طلائع الجيش).

بينما ضمت قائمة اللاعبين المحترفين كلا من: 

محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن كوكا (كونيا سبور التركي)، محمد النني (أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد (جالاطا سراي التركي)، سام مرسي (إيبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).

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مواجهتي ليبيا قائمة منتخب مصر رياضة اخبار الرياضة

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