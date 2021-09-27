البرازيل تسجل 243 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجت وزارة الصحة في البرازيل، 243 وفاة و8668 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقالت الصحة البرازيلية، إن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البرازيل 594443 حالة بينما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 21 مليونا.

وأصيب أكثر من 231.93 مليون نسمة بفيروس كورونا، فيما اقتربت حصيلة ضحايا الفيروس من 5 ملايين شخص حول العالم، وفقًا لإحصاء أعدته وكالة "رويترز"

وبحسب الإحصاء، بلغ إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس أربعة ملايين و955100.