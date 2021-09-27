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نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن بن شرقي: سيرحل قريبا

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 09:01 ص
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
أحمد عصام

كشف عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق عن اقتراب رحيل المغربي أشرف بن شرقي لاعب القلعة البيضاء من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية .

وقال نصار في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة " TeN" مع الإعلامي محمد فاروق : " الزمالك يعاني من أزمة مالية كبيرة في التوقيت الحالي ، بالإضافة إلى إيقاف القيد لفترتين مختلفتين بسبب أزمة اللاعب حسام أشرف الذي وقع لأحد الأكاديميات الكاميرونية دون الرجوع إلى مسئولي النادي".

وتابع: "فضلاً عن أزمة السويسري كرييستيان جروس المدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء والتي تتضمن حصوله على 700 ألف دولار وفقاً لقرار المحكمة الرياضية "كاس" ، وهذه العوامل بالطبع ستقف عائقاً أمام مجلس إدارة النادي لتجديد تعاقد أشرف بن شرقي ".

وأضاف : "اللجنة الحالية لإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تعلم جيداً حجم الصعوبات قبل توليها مسئولية القلعة البيضاء ، و يجب أن يديروا ملف أشرف بن شرقي بحكمة شديدة ، والعمل على تسويق اللاعب وتحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من وراءه حتى لا يتكرر سيناريو فرجاني ساسي الذي انتقل إلى صفوف الدحيل القطري ولم يستفد النادي مادياً من وراءه ".

الكلمات المفتاحية

عفت نصار رياضة الزمالك إيقاف القيد

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