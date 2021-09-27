نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن بن شرقي: سيرحل قريبا





كشف عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق عن اقتراب رحيل المغربي أشرف بن شرقي لاعب القلعة البيضاء من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية .





وقال نصار في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة " TeN" مع الإعلامي محمد فاروق : " الزمالك يعاني من أزمة مالية كبيرة في التوقيت الحالي ، بالإضافة إلى إيقاف القيد لفترتين مختلفتين بسبب أزمة اللاعب حسام أشرف الذي وقع لأحد الأكاديميات الكاميرونية دون الرجوع إلى مسئولي النادي".





وتابع: "فضلاً عن أزمة السويسري كرييستيان جروس المدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء والتي تتضمن حصوله على 700 ألف دولار وفقاً لقرار المحكمة الرياضية "كاس" ، وهذه العوامل بالطبع ستقف عائقاً أمام مجلس إدارة النادي لتجديد تعاقد أشرف بن شرقي ".





وأضاف : "اللجنة الحالية لإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تعلم جيداً حجم الصعوبات قبل توليها مسئولية القلعة البيضاء ، و يجب أن يديروا ملف أشرف بن شرقي بحكمة شديدة ، والعمل على تسويق اللاعب وتحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من وراءه حتى لا يتكرر سيناريو فرجاني ساسي الذي انتقل إلى صفوف الدحيل القطري ولم يستفد النادي مادياً من وراءه ".