الصفقة الأضخم تقترب من ريال مدريد

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، سينضم إلى النادي الملكي في الموسم المقبل.





بيريز يوضح موقف مبابي لمشجع ريال مدريد





ووفقًا لقناة "gol" الإسبانية، فإن أحد المشجعين اعترض سيارة بيريز أثناء خروجه من ملعب "سانتياجو برنابيو"، وأجبرها على التوقف.





وذهب المشجع لسؤال بيريز عن صفقة مبابي، ليخبره رئيس الميرنجي بأن اللاعب الفرنسي سيأتي في العام المقبل.





يذكر أن عقد مبابي مع سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض باريس من أجل التجديد.





وحاول ريال مدريد ضم مبابي في الصيف الماضي من خلال عرضين رسميين، لكن النادي الفرنسي رفض الأول ولم يرد على الثاني.



