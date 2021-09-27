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حفلة جديدة لـ علي الحجار على مسرح الزمالك.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:32 ص
علي الحجار
علي الحجار
يارا أحمد
يستعد النجم علي الحجار، لإحياء حفل غنائي ضخم وذلك على مسرح الزمالك، يوم الأربعاء الموافق 6 اكتوبر، الساعة 8.30 مساء.

ومن المقرر أن يقدم عددا من روائع أعماله القديمة والجديدة، التي عشقها جمهوره على مدار تاريخه الغنائى الطويل، منها "من غير ما تتكلمي، ماتلعبوش بالنار، الليلة ليكي، العروسة، بنت وولد، ريشة، عارفة، إسكندراني، طب إيه يبعدني عنك، مغرم صبابة". 

وكان قد  أحيا المطرب علي الحجار، أكثر من حفل خلال الفترة الأخيرة، ضمن الحفلات التى يحيها النجوم فى مختلف الأماكن، حيث أحيا حفلا ضخمًا ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وتغنى بباقة من أشهر أغنياته، منها يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلواني، حرماً يا سيدي”.

وينشغل "الحجار" حاليا بالانتهاء من باقى أغنيات ألبومه الجديد المنتظر الذى يضم فى جعبته 17 اغنية،  ويحمل عنوان "لو عايز"، وقرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات. 

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علي الحجار

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