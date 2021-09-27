Advertisements

تعرف على موعد طرح مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثالث

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:23 ص
صورة أبطال مسلسل أبو العروسة
صورة أبطال مسلسل أبو العروسة
أروي حمدي
ينتظر الجمهور عرض الموسم الثالث من مسلسل أبو العروسة الذي حقق نجاحًا كبيرًا بموسميه الماضيين وذلك أوضح عندما نشر أمس الفنان سيد رجب بوستر الجزء الجديد من المسلسل عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوها "إنستجرام".


من جانب أخر لن يشارك المخرج كمال منصور، في ذلك الجزء، وينتهي المؤلف هاني كمال من المسودات الخاصة بالجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة.



أستقروا صناع مسلسل "أبو العروسة" على عرض مسلسلهم الجزء الثالث في الموسم الشتوي المقبل الذي يفصلنا بضعة أشهر كما يبدأون تصوير في شهر نوفمبر الجاري.



مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث من بطولة سوسن بدر، ميدو عادل، سيد رجب، ولاء الشريف، مدحت صالح، نرمين الفقي وصفاء الطوخي وكارولين عزمي، أحمد صيام، خالد كمال، محمد رانيا فريد شوقي، أحمد عبد الله محمود، أماني كمال، تامر فرج، أحمد سلطان.

الكلمات المفتاحية

نرمين الفقى سيد رجب الفجر الفني أبو العروسة

أخبار تهمك

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ يوم

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ حوالي 10 ساعة

الصفقة الأضخم تقترب من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن بن شرقي: سيرحل قريبا

منذ أقل من ساعتين

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

أخر تطورات حل أزمة البطاقة الدولية لنجم الزمالك

منذ 41 دقيقة

قنبلة موقوتة.. مؤشر جديد يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يومين

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب جنوب إفريقيا يزف بشرى سارة للأهلي عن بيرسي تاو

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد عرض "ابو العروسة 2"

الحلقة الأولى لمسلسل "أبو العروسة" تقترب من المليون الأول عبر "يوتيوب" (فيديو)

"أبو العروسة 2" يتربع على عرش يوتيوب في السنة الجديدة!

شاهد.. مسلسل "أبو العروسة" الموسم الثاني - الحلقة الثالثة والثمانون (فيديو)

شاهد.. مسلسل أبو العروسة الموسم الثاني - الحلقة الثالثة والتسعون (فيديو)

الحلقة 105 لـ"أبو العروسة" تتصدر "يويتوب" و"جوجل"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

08:51 ص

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

11:45 م

الصفقة الأضخم تقترب من ريال مدريد

09:01 ص

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

08:13 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements