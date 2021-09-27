تعرف على موعد طرح مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثالث

ينتظر الجمهور عرض الموسم الثالث من مسلسل أبو العروسة الذي حقق نجاحًا كبيرًا بموسميه الماضيين وذلك أوضح عندما نشر أمس الفنان سيد رجب بوستر الجزء الجديد من المسلسل عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوها "إنستجرام".





من جانب أخر لن يشارك المخرج كمال منصور، في ذلك الجزء، وينتهي المؤلف هاني كمال من المسودات الخاصة بالجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة.







أستقروا صناع مسلسل "أبو العروسة" على عرض مسلسلهم الجزء الثالث في الموسم الشتوي المقبل الذي يفصلنا بضعة أشهر كما يبدأون تصوير في شهر نوفمبر الجاري.







مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث من بطولة سوسن بدر، ميدو عادل، سيد رجب، ولاء الشريف، مدحت صالح، نرمين الفقي وصفاء الطوخي وكارولين عزمي، أحمد صيام، خالد كمال، محمد رانيا فريد شوقي، أحمد عبد الله محمود، أماني كمال، تامر فرج، أحمد سلطان.