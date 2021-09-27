حمو بيكا في تصريحات نارية: مشاهدات قناة محمد رمضان مزيفة وأنا نمبر وان

اكد مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، إنه مطرب المهرجانات الأهم في مصر حاليا، حيث قال: "أنا صانع البهجة والابتسامة على وجوه الناس، أما ثاني أهم مطرب مهرجانات بعده هو نور التوت".



كما تحدث عن الفنان محمد رمضان وأكد أن نصف مشاهدات أغنياته عبر منصة الفيديوهات الشهيرة «

يوتيوب مزيفة.



وهاجم بيكا، محمد رمضان خلال برنامج الترابيزة علي قناة الشمس قائلا: "محمد رمضان كمغني بيأدي كويس، ومش بالصوت بس هو مؤدي شاطر، وأنا أشطر منه في الأغاني وبعمل أرقام أعلى منه محدش يكلمني عن واحد عنده على قناته 15 مليون مشترك، واستخدم الفانز بتاع التمثيل للغناء، لكن خليه يجيب قناة من الصفر وخليه ينزل عليها أغنية".



وتابع كلامه قائلا: " وأنا أجيب قناة من الصفر وأنزل عليها أغنية، وهنا نقدر نحكم.. رمضان مش هيكسب، لأنه بيمول أغنيته بفلوس عشان توصل للتريند على يوتيوب، لكن أنا مش بمول بفلوس، أما هو بيعمل إعلانات على الأغنية ودي حاجة مش شرعية".



وأوضح: "الشرعي لما ننزل الأغنية لوحدها من غير ما نصرف عليها دعاية وإعلان، وأنا ممكن أعمل سبونسر وده مش صح، وفيه أرقام fake، ونص مشاهدات أغاني محمد رمضان fake".



