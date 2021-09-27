Advertisements

بث مباشر.. افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بحضور السيسي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 09:50 ص
بث مباشر
بث مباشر
هدى عبدالرازق
يقدم موقع "الفجر الإليكتروني"، بثا مباشرا لافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنيه وبطاقة إنتاجية ٥،٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

الكلمات المفتاحية

مصرف بحر البقر محطة مياه بحر البقر عبدالفتاح السيسي بحر البقر السيسي

أخبار تهمك

الصفقة الأضخم تقترب من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ حوالي 10 ساعة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن بن شرقي: سيرحل قريبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

منذ أقل من ساعتين

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 7 ساعات

أخر تطورات حل أزمة البطاقة الدولية لنجم الزمالك

منذ 41 دقيقة

قنبلة موقوتة.. مؤشر جديد يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب جنوب إفريقيا يزف بشرى سارة للأهلي عن بيرسي تاو

منذ حوالي 5 ساعات

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ يوم

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يومين

موضوعات متعلقة

بعد توقيع الاتفاقية.. تعرف على مشروع مياه مصرف بحر البقر بسيناء

"إسكان النواب" توافق على قرض كويتي لمعالجة مصرف بحر البقر

تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 739 مليون دولار

وزيرة الاستثمار تشهد توقيع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتحالف شركتي "أوراسكوم- المقاولون العرب

"الاستثمار" تتفق مع "العربي للإنماء" على إستكمال مشروع معالجة مياه بحر البقر

وزيرة التخطيط تعتمد 236 مليون جنيه لمحطة معالجة مياة مصرف بحر البقر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

08:51 ص

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

11:45 م

الصفقة الأضخم تقترب من ريال مدريد

09:01 ص

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

08:13 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements