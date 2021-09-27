بث مباشر.. افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بحضور السيسي

يقدم موقع "الفجر الإليكتروني"، بثا مباشرا لافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنيه وبطاقة إنتاجية ٥،٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

