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اليوم.. ميرهان حسين ضيفة في برنامج "It's Show Time"

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:28 ص
صورة الفنانة ميرهان حسين
صورة الفنانة ميرهان حسين
أروي حمدي
تحل اليوم الفنانة ميرهان حسين، ضيفة في برنامج "Its Show Time " الذي تقدمه كلًا من مها الصغير و دينا حويدق ،والذي من المقرر عرضه عبر فضائة cbc في تمام الساعة 9 مساء.

وتتحدث ميرهان حسين، خلال استضافتها ببرنامج طIt’s Show Time"، عن العديد من الموضوعات، ومنها أعمالها الفنية التي قدمتها، أو الأعمال التي تستعد لها خلال الفترة المُقبلة.


ومن جانب أخر ستتحدث عن مدى حبها للميك أب، وعن تجربتها في تقليد النجوم، ومن أبرز المشاهير التي تقلدهن، المطربة إليسا، وأنغام، وفيفي عبده، وغيرهن.


يذكر أن الفنانة ميرهان حسين تواصل تصوير مسلسل "بيت المعادي" وهو من بطولة كندة علوش، إنجي المقدم، ميريهان حسين، أحمد وفيق، صبري فواز، تارا عماد، إنجي كيوان، شريف حافظ، والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة.

الكلمات المفتاحية

ميرهان حسين بيت المعادي إخراج محمد سلامة

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