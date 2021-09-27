السيسي يشهد افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. بعد قليل

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بعد قليل، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز".

محطة بحر البحر البقر الأضخم من نوعها علي مستوي العالم

"وتعد محطة بحر البحر البقر الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنية وبطاقة إنتاجية ٥،٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".

