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"القرآن الكريم" في مستهل افتتاح محطة مصرف بحر البقر

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
قرآن كريم
قرآن كريم
هدى عبدالرازق
استهلت فعاليات افتتاح محطة مصرف بحر البقر بمحافظة بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بآيات من القرآن الكريم بصوت القارىء أيمن عقل.

وتعد محطة بحر البحر البقر الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنيه وبطاقة انتاجية ٥،٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

الكلمات المفتاحية

مصرف بحر البقر محافظة بورسعيد عبدالفتاح السيسي

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