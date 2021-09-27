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أخر تطورات حل أزمة البطاقة الدولية لنجم الزمالك

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
الزمالك
الزمالك
محمد نادر
تواصل مسؤولو نادي الزمالك، مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، لحل أزمة البطاقة الدولية للمغربي محمد أوناجم لاعب الفريق.

اتحاد الكرة يخاطب الفيفا من أجل الزمالك
وشهدت الانتقالات الصيفية عودة الدولي المغربي مجدداً لصفوف القلعة البيضاء، بعد انتهاء اعارته في ناديه السابق الوداد البيضاوي المغربي.

وكشفت تقارير صحفية، خلال الساعات القليلة الماضية عدم وصول البطاقة الدولية للجناح المغربي، بسبب أزمة إيقاف القيد التي تحاصر القلعة البيضاء.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أصدر قرارًا بإيقاف القيد بالزمالك لفترتين متتاليتين، بسبب خطأ إداري بعد توقيع عقد مع حسام أشرف، رغم توقيعه سابقا لأكاديمية بالكاميرون.

وكان اتحاد الكرة قد أرسل خطابا رسمياً للاتحاد الدولي يفيد بوجود محمد أوناجم بالفعل ضمن قائمة الزمالك، والتي غادر منها لفريق الوداد المغربي على سبيل الإعارة.

ويسعى الزمالك من هذا الخطاب، لاستلام بطاقة أوناجم الدولية، لما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي، بأحقية الأندية في الاستفادة من لاعبيها المعارين حال تعرضهم لعقوبة منع القيد.

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