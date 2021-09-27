صلاح يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الثامنة

يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرلج" بعد انتهاء مبارايات اليوم الثاني من الجولة السادسة والتي انطلقت مساء الأحد بلقاء ساوثامبتون ضد ولفر هامبتون وانديررز والذي انتهى بهدف نظيف لصالح ولفر هامبتون.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء اليوم الثاني من الجولة السادسة

وشهدت الجولة السادسة انتفاضة قوية لفريق أرسنال، حيث تغلب على توتنهام بثلاثية في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإمارات معقل "المدفعجية".





افتتح أرسنال التسجيل عن طريق لاعب خط الوسط الانجليزي إيميلي سميث في الدقيقه 12 من زمن شوط المباراة الأول، وبعدها بدقائق وتحديداً في الدقيقة ال 27 من الشوط ذاته يسجل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثاني لأرسنال لتصبح النتيجة هدفين نظيفين، وبحلول الدقيقة 34 يسجل الإنجليزي بوكايو ساكا الهدف الثالث لأرسنال، وقبل انتهاء المباراة يسجل الكوري الجنوبي هيونج مين سون، هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 80 من شوط المباراة الثاني.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:





ميكيل أنطونيو - وست هام 5

محمد صلاح - ليفربول 5

جيمي فاردي - ليستر سيتي 5

برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد 4

إسماعيلا سار - واتفورد 4

سعيد بن رحمة - وست هام 3

دومينيك كالفيرت ليوين - إيفرتون 3

رافينيا - ليدز يونايتد 3

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد 3

ديماراي جراي - إيفرتون 3

ماسون جرينوود - مانشستر يونايتد 3

روميلو لوكاكو - تشيلسي 3

ساديو ماني - ليفربول 3

نيل موباي - برايتون 3

ديوجو جوتا - ليفربول 3

سون هيونج مين - توتنهام 3

جابرييل جيسوس - مانشستر سيتي 2

بابلو فورنالس - وست هام 2

أودسون إدوارد - كريستال بالاس 2

كونور جالاجير - كريستال بالاس 2

عبد الله دوكوري - إيفرتون 2

داني إنجز - أستون فيلا 2

جيسي لينجارد - مانشستر يونايتد 2

تيمو بوكي - نوريتش سيتي 2

ألان سانت ماكسيمين - نيوكاسل 2

بيير إيميريك أوباميانج - آرسنال 2

فيران توريس - مانشستر سيتي 2

كالوم ويلسون - نيوكاسل 2

إيمانويل دينيس - واتفورد 2