رئيس الوزراء: مشروع محطة مصرف بحر البقر هو الأضخم من نوعه بالعالم



وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح محطة مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن مشروع محطة مصرف بحر البقر يأتي في إطار خطة الدولة واهتمامها بتنمية سيناء، حيث تعد سيناء هى مدخل قارة بأكملها، وهى صاحبة أطول سجل عسكري في التاريخ.



وأضاف أن سيناء تتمتع بأهمية استراتيجية ودينية خاصة، حيث وضعت القيادة السياسية مخططا للقضاء على الإرهاب في سيناء وتنميتها، لافتا إلى أنهم يعملون على تنمية سيناء من خلال 5 محاور رئيسية ومنها مد جسور الربط بين سيناء وباقي مصر.



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع محطة مصرف بحر البحر هو المشروع الأضخم من نوعه على مستوى العالم، وتم تنفيذه بالكامل على يد أبناء مصر تحت إشراف الهيئة الهندسية.