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تصريحات لوريس بعد الخسارة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:03 ص
لوريس
لوريس
وكالات
أقر حارس توتنهام هوتسبير، هوغو لوريس، بأن فريقه سحق بعد أداء مروع في الشوط الأول، خلال الخسارة 1-3 أمام الغريم آرسنال، في قمة شمال لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز.

قال لوريس: "فقدنا السيطرة بالكامل في الشوط الأول، آرسنال سحقنا، ثم كان رد فعلنا جيداً، إنه أمر محبط للغاية، حان الوقت لكي نتحد ونمضي قدماً، كان اللاعبون جاهزين لكننا فقدنا السيطرة، فقدنا التوازن في وسط الملعب".

وبعد الفوز بأول ثلاث مباريات في الموسم، وتصدر الترتيب، خسر توتنهام ثلاث مباريات متتالية أمام منافسين لندنيين، حيث سقط 0-3 أمام كريستال بالاس و0-3 بملعبه أمام تشيلسي قبل الهزيمة الأخيرة أمام آرسنال.

وأضاف لوريس: "عندما تهتز شباكك بثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات بالدوري لا يمكنك إخفاء المشاكل".

وتابع: "لكننا محترفون، ما زال الطريق طويلاً، نحن بحاجة إلى التزام الهدوء".

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تصريحات لوريس الدوري الإنجليزي أرسنال في الدوري الإنجليزي

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