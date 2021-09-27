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عاجل.. قرارهام من بنوك مصر والأهلى والقاهرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

قالت ثلاث أكبر بنوك في القطاع المصرفي المصري، إنهم يستعدون لاطلاق صندوق براسمال بقيمة مليار جنيه كحد ادني؛ لدعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، التي هي مستقبل القطاع المصرفي.


وتابع البيان، أن رأسمال الصندوق سيشارك فيه كلا من بنك مصر والأهلي وبنك القاهرة دون توضيح لحجم حصة كلا منهم، ولكنه ألمح إلى إمكانية مساهمة أي مؤسسات أو بنوك أخرى.


 واستكمل البيان، إن فكرة الصندوق الذي بصدد الانطلاق في أكتوبر 2021، جاء تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة شباب المُبتكرين في قطاعات التكنولوجيا المالية، والقطاعات التكنولوجية المُغذية لها من أجل بناء قاعدة تكنولوجية مصرية متطورة قادرة على تحقيق ريادة مصر على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية في قطاعات التكنولوجيا المالية المختلفة، ولاسيما الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، والتي باتت من أهم علوم وتطورات الحاضر والمستقبل.


وأضاف" البيان" أن الصندوق يهدف أيضا الى تهيئة البيئة المناسبة لتقديم تطبيقات مبتكرة في هذا المجال، مما يساعد على رفع معدلات الشمول المالي وتحقق أهداف الدولة المصرية بالتحول الرقمي المستهدف كجزء من رؤية مصر 2030، ورؤية طموحة ليصبح أكبر صندوق على المستوى الإقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.


وأوضح البيان،أن استثمارات الصندوق لن تقتصر على على توجيه الاستثمارات إلى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة محليا  بل تستهدف الشركات دولية تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري، مشيرا إلى أن الصندوق  خطوة هامة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية عربيا وأفريقيا.


وتعمل الحكومة المصرية على تحسين المناخ الاستثمار أمام الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتوفير التمويلات المالية لهم  توسعهم؛ عن طريق صناديق رأس مال المخاطر في ظل إحجام البنوك عن تمويلهم  للمخاطر  الاستثمارية العالية التي تحيط بمشروعهم، وسبق وأن وافق رئيس مجلس الوزراء على مقترح البورصة بقيد شركات الاستحواذ ذات أغراض خاصة  ما يمهد لفتح الباب امام الشركات الناشئة  للقيد بالبورصة.

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صندوق لدعم الابتكار صندوق التكنولوجيا المالية بنك مصر بنك القاهرة التكنولوجيا المالية البنك الاهلي

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