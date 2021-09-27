فيلم "الملحد" يبرز قضية التطرف الدينى والإلحاد بين الشباب فى الدول العربية.. تفاصيل

يناقش فيلم "الملحد" للمخرج ماندو العدل، قضية مهمة وشائكة وهي عن التطرف الديني، وانتشرت بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية، لذلك قرر صناع الفيلم تسليط الضوء عليها بشكل عقلاني وتوضيحها للمجتمع الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تفكير أو تدبر.





وقضية الإلحاد والتعصب الديني، من أخطر القضايا على مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة، فالملحد كما أنه قاده تفكيره الزائد في قضية الدين إلى عدم الاعتراف بوجود إله، كذلك المتطرف دينيا يقوده تفكيره إلى تكفير المجتمع، وإعلانه الحرب على البشرية







فيلم "الملحد" من بطولة محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، أحمد حاتم، نجلاء بدر، مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.