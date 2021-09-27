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رئيس الوزراء: حجم المشروعات في سيناء خلال الـ 6 سنوات الماضية بلغت 700 مليار جنيه

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:17 ص
مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الاستثمارات والمشروعات التي تنفذها الدولة على تنمية سيناء خلال الستة سنوات الماضية تجاوزت 700 مليار جنيه، بينما ما تم تنفيذه من مشروعات منذ تحرير سيناء وحتى 2014 لم تتجاوز تكلفته الاستثمارية بضع عشرات من المليارات.
 
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح محطة مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن قناة السويس الجديدة هى أحد المشروعات القومية التي تستهدف تنمية سيناء، كما تم تنفيذ شبكة طرق ومحاور عملاقة لربط سيناء بباقي مصر.
وأضاف أن سيناء بها مجموعة من المشروعات العملاقة كل مشروع منها يعد نموذجا في الانتهاء من التنفيذ في وقت قياسي، لافتا إلى أنه تم تطوير وإنشاء المطارات والموانىء لتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء.

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