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رئيس الوزراء: الدولة تمهد الأرض لعمل القطاع الخاص على تنمية سيناء

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:22 ص
مصطفى مدبولي - أرشيفية
مصطفى مدبولي - أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محطات تحلية المياه في سيناء ستغطي ثلث كمية المياه المحلاه في مصر، لافتا إلى أنه تم الاهتمام ببناء العديد من الجامعات والمدارس في سيناء.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح محطة مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة نفذت مشروعات كهرباء لإقليم محور قناة السويس وسيناء بقيمة تبلغ 76 مليار جنيه، كما تم تطوير المستشفيات والمراكز الطبية في إطار تطوير القطاع الصحي في سيناء.

وأضاف أنه تم الاهتمام بالمناطق الصناعية في شرق بورسعيد لجذب العديد من الاستثمارات، فضلا عن تطوير كامل لخطوط البترول والغاز لإمداد سيناء بالطاقة وخدمة الاقتصاد المصري بالكامل، منوها بأن الدولة تمهد الأرض ليقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات في سيناء.

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مصطفي مدبولي مجلس الوزراء سيناء الفجر الحكومة

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