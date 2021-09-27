رئيس الوزراء: الدولة تمهد الأرض لعمل القطاع الخاص على تنمية سيناء



وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح محطة مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة نفذت مشروعات كهرباء لإقليم محور قناة السويس وسيناء بقيمة تبلغ 76 مليار جنيه، كما تم تطوير المستشفيات والمراكز الطبية في إطار تطوير القطاع الصحي في سيناء.



وأضاف أنه تم الاهتمام بالمناطق الصناعية في شرق بورسعيد لجذب العديد من الاستثمارات، فضلا عن تطوير كامل لخطوط البترول والغاز لإمداد سيناء بالطاقة وخدمة الاقتصاد المصري بالكامل، منوها بأن الدولة تمهد الأرض ليقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات في سيناء.



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محطات تحلية المياه في سيناء ستغطي ثلث كمية المياه المحلاه في مصر، لافتا إلى أنه تم الاهتمام ببناء العديد من الجامعات والمدارس في سيناء.