حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الإمارات

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 27-9-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الإمارات





توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 15:55 والمد الثاني عند 05:11 الجزر الأول عند الساعة 09:28 والجزر الثاني عند الساعة 23:04 بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 12:05 والمد الثاني عند 02:22 الجزر الاول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:43.



