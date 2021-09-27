طقس البحرين.. غبار خفيف مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 27-9-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات .





حالة الطقس في البحرين

أوضحت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في ممكلة البحرين، أن طقس اليوم به غبار خفيف مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق في البداية ويكون حسن في وقت لحق من النهار.





وأشارت إلى أن الرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة في البداية ثم تقل سرعتها لتصل من 7 إلى 12 عقدة خلال فترة المساء، مع التحذير من سرعتها





وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.





درجة الحرارة العظمى 35 م الصغرى 26 م



