التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

إستهلت البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأدلء المؤشرات ، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة مضغوطاً بمبيعات الأجانب علي الأسهم القيادية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2357 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 13025 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4131 نقطة.