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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:20 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
إستهلت البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأدلء المؤشرات ، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة مضغوطاً بمبيعات الأجانب علي الأسهم القيادية.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2357 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 13025 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4131 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3755 نقطة.
 

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