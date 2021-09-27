Advertisements

الصحة: ضبط وإعدام 1462 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة بـ 6 محافظات

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:26 ص
الحملة
الحملة
منى صموئيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 1462 طن و711 كيلو جرام أغذية متنوعة ولحوم فاسدة، و130 لتر من العصائر والمياه المعبأة والألبان والزيوت الغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشأت الغذائية، خلال الفترة من بداية شهر سبتمبر الجاري وحتى أمس الموافق 26 سبتمبر، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين.

وأشار "مجاهد" إلى المرور على 61 منشأة غذائية بـ 6 محافظات ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر، الشرقية، السويس )، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية، لافتًا إلى إعدام 312 طن و900 كيلو جرام أغذية متنوعة ولحوم، و130 لتر من العصائر والمياه المعبأة والألبان والزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تم ضبط 1149 طن و811 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب 81 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ولفت "عيد" إلى تحرير 154 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها خلال المرور طبقًا للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 30 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مؤكدًا استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
الصحة: ضبط وإعدام 1462 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة بـ 6 محافظات
الصحة: ضبط وإعدام 1462 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة بـ 6 محافظات
الصحة: ضبط وإعدام 1462 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة بـ 6 محافظات
الصحة: ضبط وإعدام 1462 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة بـ 6 محافظات
الصحة: ضبط وإعدام 1462 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة بـ 6 محافظات
الصحة: ضبط وإعدام 1462 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة بـ 6 محافظات
الصحة: ضبط وإعدام 1462 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة بـ 6 محافظات
الصحة: ضبط وإعدام 1462 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة بـ 6 محافظات
الصحة: ضبط وإعدام 1462 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة بـ 6 محافظات
الصحة: ضبط وإعدام 1462 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة بـ 6 محافظات

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد خالد مجاهد بوابه الفجر الفجر

أخبار تهمك

قنبلة موقوتة.. مؤشر جديد يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الصفقة الأضخم تقترب من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ حوالي 10 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

منذ أقل من ساعتين

أخر تطورات حل أزمة البطاقة الدولية لنجم الزمالك

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب جنوب إفريقيا يزف بشرى سارة للأهلي عن بيرسي تاو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ يوم

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن بن شرقي: سيرحل قريبا

منذ أقل من ساعتين

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط وإعدام 58 طن أغذية فاسدة قبل بيعها في العيد

"الصحة": ضبط وإعدام 241 طن أغذية فاسدة

"الصحة": إعدام 40 طن ياميش وأغذية فاسدة في المحافظات

الصحة: ضبط وإعدام 53 طن أغذية متنوعة وأسماك مملحة ومدخنة.. وتحزر من تناول الأسماك المملحة

الصحة: ضبط وإعدام 118 طن أغذية ولحوم فاسدة بالمحافظات

استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. الصحة: ضبط وإعدام 23 طن حلوى وأغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

08:51 ص

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

11:45 م

الصفقة الأضخم تقترب من ريال مدريد

09:01 ص

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

08:13 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements