إعدام أكبر دب قطبي في أمريكا الشمالية لهذا السبب

انتهت حياة أكبر دب قطبي ب حديقة حيوان مقاطعة ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، يبلغ عمره 36 عاما، ويرجع السبب في ذلك إلى سوء حالته الصحية، حيث لجأت حديقة الحيوان لعملية القتل الرحيم، وفقا لما نقلته روسيا اليوم.





وأصدرت حديقة حيوان مقاطعة ميلووكي بولاية ويسكونسن، بيانا تفصيليا عبر صفحتها على "فيسبوك"، تكشف تفاصيل إعدام أكبر دب قطبي بأمريكا الشمالية، حيث قالت نصا " بقلب حزين نعلن وفاة الدب سنو ليلي. بسبب تدهور صحتها، تم قتلها بطريقة إنسانية أمس.. كانت في السادسة والثلاثين من عمرها، وكانت أكبر دب قطبي في مجال رعاية الإنسان في أمريكا الشمالية، وأظهرت الرعاية الممتازة التي قدمها فريقها".



