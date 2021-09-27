حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

حسم جهاز الكرة فى النادي الأهلي، الأنباء التى ترددت حول تفاوض المارد الأحمر مع مدير فني جديد لخلافة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء تتمسك باستمرار الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني، في منصبه وعدم التفكير فى رحيله.





وتابع المصدر، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يرى أن هناك صعوبة فى رحيل موسمياني، خصوصًا بعد التعاقد مع جميع الصفقات التى طلبها، وتحديد قائمة الراحلين والعناصر التى خرجت على سبيل الإعارة.





وأشار المصدر، أن إدارة الأهلي استقرت على تواجد المدير الفني على رأس القيادة الفنية للفريق فى الفترة الصعبة المقبلة.



