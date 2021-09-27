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رئيس الوزراء: تطوير منطقة سانت كاترين مع الحفاظ على قدسية المكان

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:32 ص
مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنهم أنشئوا أكثر من 9 آلاف وحدة إسكان اجتماعي في المدن القائمة بالفعل في سيناء، كالعريش وطابا، فضلا عن تنفيذ العديد من التجمعات التنموية لأهالي وبدو سيناء.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح محطة مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أنه تم تنفيذ 52 ألف وحدة سكنية في مدينة بورسعيد الجديدة، كما تعد مدينة الإسماعيلية الجديدة هى نموذج لمدن الجيل الرابع.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير مدينة سانت كاترين، وجاري العمل على تطوير الموقع مع الحفاظ على قدسية المكان، حيث سيتم تنفيذ فندق جبلي.

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