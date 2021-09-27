"الهيئة الهندسية " تسند مشروع مقاولة جديد لـ "الصعيد للمقاولات " بقيمة 130 مليون جنيه









قالت شركة الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار العقاري أنه قد تم اسناد مشروع مقاولة جديد لها من قبل الهيئة الهندسية .





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن قيمة المشروع التقديرية قد بلغت 130 مليون جنيه.

وقررت ادارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.





وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 718 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 492.43 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحاً مستقلة خلال الفترة بلغت نحو 73.74 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 68.68 مليون جنيه بالنصف الأول من 2020.

وحققت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، خلال الربع الأول من 2021، أرباحاً بلغت 34.17 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 20.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 317.84 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 204.28 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.











