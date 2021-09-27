الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة املتوقعة اليوم، وفقا لما أكدته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم الاثنين الموافق 27 من سبتمبر 2021.





حالة الطقس المتوقعة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد .

حالة الطقس خلال ساعات الليل

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.





نشاط رياح وشبورة مائية بهذه المناطق

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





وأشارت الأرصاد إلى أن هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.





درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين، إليكم التالي:

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة.

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة.

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 220 درجة.

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.