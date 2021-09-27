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"ع الدوغري" لأحمد سعد و مصطفي حجاج تتخطي مليون مشاهد عبر "اليوتيوب"

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:17 ص
صورة الفنان أحمد سعد والفنان مصطفي حجاج
صورة الفنان أحمد سعد والفنان مصطفي حجاج
أروي حمدي
حققت أغنية "ع الدوغري" للمطرب مصطفي حجاج برفقت الفنان أحمد سعد نجاحا كبيرا، حيث تخطت حاجز المليون مشاهد بعد 4 أيام من طرحها عبر قناتة الرسمية على موقع "اليوتيوب"، كما تصدرت التريند حيث أحتلت المركز الثاني عبر "اليوتيوب".



دويتو "ع الدوغري"، من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، وإلهامي دهيمة.



وتقول كلمات الأغنيه: "إحنا بننحت ف الصخر وأيدينا ماتوجعناش، وبنمشي ف عز الشمس والشمسماتلسعناش، إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش، عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناشالخوف، مايخوفناش..فابلاش تناطحنا بلاش، بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش، ع الدوغري، وكفاءة..سايقين الدنيا سواقهوبنجري ومابنهداش"

الكلمات المفتاحية

مصطفى حجاج ع الدوغري أحمد سعد

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