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أحمد الحداد: منظومة الفاتورة الإلكترونية توفر 60% من تكاليف الفوترة الورقية

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:08 ص
أحمد الحداد
أحمد الحداد
أحمد الشيخ

كشف أحمد الحداد مدير عام كوربوريت ستاك مصر، عن إطلاق شركته حلول الفاتورة الإلكترونية داخل السوق المصري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي وميكنة نظامها المحاسبي  ما يساعدها في توفير 60% من تكاليف الفوترة الإلكترونية.

 

وقال " الحداد" في بيان صحفي إن حلول الفاتورة الإلكترونية المبتكرة التي طرحتها الشركة داخل مصر تتميز بالتكلفة المنخفضة وسهولة الاستخدام بجانب البساطة في التصميم.

 

 

وتابع "الحداد" أن حلول الفاتورة الإلكترونية التى تقدمها شركتة عبر منصة V-HUB التابعة لفودافون؛ تعد أحد أشكال التحول الرقمي الذي تطبقه مصر مؤخراً تحت مظلة الشمول المالي، وستعود منظومة الفاتورة الالكترونية بالكثير من النفع والعوائد المباشرة على الممولين وعلى الاقتصاد القومي، كما تؤثر إيجاباً بشكل كبير على دعم منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة وتساهم في جذب العاملين خارج تلك المنظومة إلى المظلة الرسمية للدولة والحد بشكل واضح من عمليات التهرب الضريبي".

 

وأكد " الحداد"  أن منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر تتميز في  توفير التأمين كامل لجميع بيانات الفواتير الإلكترونية، مع توفير إثبات للحجية القانونية لمستخدمي المنظومة، وذلك من خلال توفيرها لخاصية التوقيع الإلكتروني، كما تتيح منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر تكويداً موحداً لكل السلع والخدمات من خلال الفاتورة الإلكترونية، مما يمثل تأميناً أكبر للمستخدمين، وتقوم منظومة الفاتورة الالكترونية بمصر بإرسال إخطار بشكل لحظي إلى المشتري والبائع بمجرد مشاركتهم بيانات الفواتير، مع إمكانية حفظ وطباعة واستعراض بيانات الفاتورة من خلال المنظومة، وإمكانية ربط الفاتورة الإلكترونية بأي من أنظمة تخطيط موارد المؤسسة في المنظومة، وذلك من خلال استخدام برمجة التطبيقات (APIs)، والتي يتم توفيرها من قِبل الشركة القائمة على تنفيذ الحل الفني.

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نظام الفاتورة الالكترونية للشركات الصغيرة منصة V-HUB التابعة لفودافون كوربوريت ستاك الفاتوورة الالكترونية أحمد الحداد مدير عام كوربوريت ستاك مصر CorporateStack

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