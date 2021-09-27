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السيسي يصدر توجيها للقوات المسلحة: "لو تطلب الأمر ينزل الجيش"

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما ينفذ في مصر من مشروعات وإجراءات للحفاظ على المياه فوق الخيال، معلقا: "اللي بيتعمل في مصر ده فوق الخيال وعارف أنا بقول إيه".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح محطة مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين: "مش هقبل حد يتعدى على قدراتنا، واللي بنعمله عشان نحسن أحوال الناس"، موجها المحافظين بالتصدي لكل حالات التعدي على الأراضي الزراعية أو المنشآت المائية، متابعا: "التعدي على الأراضي والمنشآت غير مقبول حاليا".

وأضاف، "أنا خايف عليكم.. ليه بنعمل كده في أنفسنا، كنتم بتعملوا إيه السنين اللي فاتت"، متابعا: "6 شهور وألاقي الجسور متظبطة زي ما الكتاب ما يقول.. ولو تطلب الأمر نزول الجيش.. ينزل يشيل الحاجات دي، كل الجسور ترجع زي ما كانت وبيانات الناس المتعدية تكون معانا".

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