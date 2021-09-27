السيسي يصدر توجيها للقوات المسلحة: "لو تطلب الأمر ينزل الجيش"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما ينفذ في مصر من مشروعات وإجراءات للحفاظ على المياه فوق الخيال، معلقا: "اللي بيتعمل في مصر ده فوق الخيال وعارف أنا بقول إيه".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح محطة مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين: "مش هقبل حد يتعدى على قدراتنا، واللي بنعمله عشان نحسن أحوال الناس"، موجها المحافظين بالتصدي لكل حالات التعدي على الأراضي الزراعية أو المنشآت المائية، متابعا: "التعدي على الأراضي والمنشآت غير مقبول حاليا".



