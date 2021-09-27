Advertisements

جارها فشل في سرقتها فـ" أفقدها جنينها".. كواليس جريمة الحي الراقي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
خطة شيطانية محكمة وضعها شاب لم يتجاوز الـ 17 سنة، لسرقة جارته الحامل، بمدينة 6 أكتوبر، مستغلا سفر زوجها خارج البلاد لعمله، لكن خطته لم تكلل بالنجاح لاكتشاف قاطنة الشقة الأمر.
حاولت الاستغاثة بجيرانها
سرعان ما توجهت السيدة العشرينية إلى إحدى نوافذ مسكنها في محاولة منها للاستغاثة بجيرانها، لكنه نجح في ملاحقتها وطعنها، ما تسبب في قتل جنينها قبل أيام من مجيئه للدنيا بعد فشله في سرقتها وفر هاربا قبل أن يُفضح أمره.
بلاغ بالحادث
تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للمقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بوصول ربة منزل تعاني من نزيف حاد وبها طعنات بالبطن.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وسرعة ضبط مرتكبها.

تحريات العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل عمره 17 سنة، يستأجر شقة بنفس العقار محل الواقعة، وأنه تسلل إلى شقة جارته لسرقتها مستغلا علمه بسفر زوجها خارج البلاد.

وبينت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أنه لدى اكتشاف السيدة الجاني داخل مسكنها حاولت الاستغاثة بجيرانها، لكنه لاحقها وشرع في قتلها وأفقدها جنينها قبل هروبه، دون سرقة أي من محتويات الشقة.

هرع الجيران إلى مصدر الصوت ليجدوا جارتهم لا تقوى على الحديث والدماء تسيل من بطنها فأسرعوا بنقلها إلى المستشفى أملا في إنقاذها لكنها فقدت جنينها.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر ومعاونه النقيب محمد غراب من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة واقتياده إلى القسم بينما ترقد المصابة في غرفة العناية المركزة.

مفاجأة فجرها الجيران بالإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها المتهم حادث سرقة، مؤكدين.. "سرق شقة في نفس العمارة من كام شهر بس أصحابها كانوا نايمين والشرطة سابته"، حسب روايتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر قوات الأمن حوادث تحقيق الأمن أخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زلزال عنيف يضرب إحدى جزر البحر المتوسط

منذ ساعة و نصف

الصفقة الأضخم تقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 8 ساعات

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد شوبير ينتقد اختيارات القائمة المحلية لمنتخب مصر

منذ ساعة و 8 دقيقة

السيسي يصدر توجيها للقوات المسلحة: "لو تطلب الأمر ينزل الجيش"

منذ أقل من ساعة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

أخر تطورات حل أزمة البطاقة الدولية لنجم الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 12 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يومين

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل|"وقف الدعم".. إجراء حاسم من السيسي بشأن المتعدين على الأراضي

منذ ساعة الا ربع

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

عاجل|"وقف الدعم".. إجراء حاسم من السيسي بشأن المتعدين على الأراضي

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

11:45 م

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

08:51 ص

عاجل.. زلزال عنيف يضرب إحدى جزر البحر المتوسط

10:36 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements