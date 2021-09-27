جارها فشل في سرقتها فـ" أفقدها جنينها".. كواليس جريمة الحي الراقي

خطة شيطانية محكمة وضعها شاب لم يتجاوز الـ 17 سنة، لسرقة جارته الحامل، بمدينة 6 أكتوبر، مستغلا سفر زوجها خارج البلاد لعمله، لكن خطته لم تكلل بالنجاح لاكتشاف قاطنة الشقة الأمر.

حاولت الاستغاثة بجيرانها

سرعان ما توجهت السيدة العشرينية إلى إحدى نوافذ مسكنها في محاولة منها للاستغاثة بجيرانها، لكنه نجح في ملاحقتها وطعنها، ما تسبب في قتل جنينها قبل أيام من مجيئه للدنيا بعد فشله في سرقتها وفر هاربا قبل أن يُفضح أمره.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للمقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بوصول ربة منزل تعاني من نزيف حاد وبها طعنات بالبطن.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وسرعة ضبط مرتكبها.



تحريات العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل عمره 17 سنة، يستأجر شقة بنفس العقار محل الواقعة، وأنه تسلل إلى شقة جارته لسرقتها مستغلا علمه بسفر زوجها خارج البلاد.



وبينت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أنه لدى اكتشاف السيدة الجاني داخل مسكنها حاولت الاستغاثة بجيرانها، لكنه لاحقها وشرع في قتلها وأفقدها جنينها قبل هروبه، دون سرقة أي من محتويات الشقة.



هرع الجيران إلى مصدر الصوت ليجدوا جارتهم لا تقوى على الحديث والدماء تسيل من بطنها فأسرعوا بنقلها إلى المستشفى أملا في إنقاذها لكنها فقدت جنينها.



عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر ومعاونه النقيب محمد غراب من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة واقتياده إلى القسم بينما ترقد المصابة في غرفة العناية المركزة.



مفاجأة فجرها الجيران بالإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها المتهم حادث سرقة، مؤكدين.. "سرق شقة في نفس العمارة من كام شهر بس أصحابها كانوا نايمين والشرطة سابته"، حسب روايتهم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.