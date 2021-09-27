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عاجل|"وقف الدعم".. إجراء حاسم من السيسي بشأن المتعدين على الأراضي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من ضمن الإجراءات التي سيتم إتخاذها حتى يتم إزالة كل التعديات على الجسور والمنشآت المائية وقف كل الدعم الذي تقدمه الحكومة من خبز وتموين لأي حد يخالف.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح محطة مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين، مخاطبا المصريين، "اللي هيتعدى ويعمل إجراء مش مظبوط على أراضي زراعية أو ترع ومصارف سيقف الدعم الذي يقدم له من جانب الحكومة حتى يتم إزالة التعدي تماما".
وتابع، "زي ما إحنا حاطين 700 مليار جنيه حتى نوفر حياة كريمة للناس، والدولة بتجري عشان تسعد الناس كلها، لن يكون مقبول بالتعدي"، موجها حديثه لرئيس الوزراء، قائلا: "6 شهور يا دكتور مصطفى.. وأعرف شهر بشهر الإجراءات اللي اتعملت".

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المتعدين السيسي الدعم الاراضي الزراعيه أخبار مصر

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