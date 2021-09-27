خطة مياه الدقهلية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول

اعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن خطة الشرمة لاستقبال فصل الشتاء.



وشدد رئيس مياه الدقهلىة علي سرعة الانتهاء من تنفيذ عدة إجراءات استباقية، استعدادًا لفصل الشتاء، ولأي أمطار أو سيول قد تحدث؛ حيث أمر بضرورة الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار بالمحافظة، وإصلاح أي تلفيات بها، وكذلك تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع؛ لزيادة طاقتها الاستيعابية، إلى جانب صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، كما أكد سيادته على وضع خطة لتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية، والميادين ومنازل ومطالع الكباري، وكذلك تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، إلى جانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار، ومدى كثافتها.



ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125، ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرفة طوارئ الشركة، وغرفة عمليات المحافظة، والجهات المعنية، بالإضافة لمراجعة كافة المعدات، وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش، ويأتي ذلك بناءًا على تعليمات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة استعداد كافة الشركات بمختلف المحافظات لموسم الشتاء والأمطار.