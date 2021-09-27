شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعلن إصابة جنديين باشتباكات شرق نابلس

أصيب جنديين إسرائيليين من حرس الحدود، بجروح طفيفة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في اشتباكات مع فلسطينيين بالقرب من قبر يوسف بنابلس في شمال الضفة الغربية.

وأصدرت شرطة الاحتلال، بيانًا قالت فيه إن "مسلحين فلسطينيين هاجموا قافلة حافلات متجهة نحو قبر النبي يوسف بالذخيرة الحية والحجارة وعبوات ناسفة محلية الصنع".

وذكرت الشرطة أن الاشتباكات شملت إطلاق الرصاص الحي على القوات الإسرائيلية، التي قامت بتأمين صلاة نحو خمسمائة يهودي، "مما حدا بها الى الرد بالمثل واستخدام وسائل لتفريق المظاهرات، ولم يبلغ ما اذا كانت هنالك إصابات في الجانب الفلسطيني".