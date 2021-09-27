محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينة كفر شكر (صور)

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المشروعات بمدينة كفر شكر، تفقد خلالها مستشفى كفر شكر المركزي، ومحطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى، وذلك ضمن خطة المحافظة للمرور على المشروعات الجاري تنفيذها، وأماكن تقديم الخدمات بمختلف مدن المحافظة لرفع مستوى المعيشة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.





وبدأ المحافظ الجولة بتفقد مستشفى كفر شكر المركزي، لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها، والتأكد من الانضباط الإداري والتزام المترددين على المستشفى بتطبيق الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.





وبدأ جولته بالمستشفى بتفقد وحدة حضانات الأطفال المبتسرين، حيث تحتوي الوحدة على 23 حضانة من بينهم 18 حضانة جرى توريدهم ضمن مبادرة تحيا مصر للقرى الأكثر احتياجًا منذ 10 أيام، وشدد المحافظ خلال الزيارة على ضرورة تشغيلهم واستقبال الأطفال المرضى، موجها بعرض مذكرة تفصيلية بكل احتياجات وحدة الحضانات والعناية المركزة لتوفيرها فورا بالتنسيق مع مديرية الصحة.





وتابع المحافظ، سير العمل بوحدة تلقي المواطنين لقاح كورونا والتقى بالمواطنين وحثهم على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحرص على أخذ اللقاح وفقًا لتعليمات وزارة الصحة حرصًا على صحتهم ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية لأسرهم والمحيطين بهم، معلنًا تذليل كافة العقبات لحصوهم على اللقاح والشهادة التي تفيد بذلك، داعيًا الجميع إلى تكثيف الحملات لتوعية الفريق الطبي للمواطنين بأخذ اللقاح حرصًا على صحتهم وتنفيذًا لتوجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل مخاطر الإصابة به.





كما تفقد أيضًا قسم الغسيل الكلوي واطمأن على المرضى وتحدث إليهم عن الخدمة المقدمة ووجه المحافظ بحسن المعاملة والحرص على توافر الأدوية، والتأكيد التام على أعمال صيانة الماكينات والأجهزة، كما تفقد قسم العناية المركزة والعيادات الخارجيه لمتابعة سير العمل، حيث وجه بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.





يشار إلى أن مستشفى كفر شكر المركزي تعد ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات تبلغ تكلفتها 1.1 مليار جنيه، والتي تشمل مستشفيات كفر شكر المركزي وقها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي وطوخ المركزي.





وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.





وجدير بالذكر أنه جرى الانتهاء من 70%من اجمالي أعمال المحطة، وجاري أعمال تجديد الشبكات بمدينة كفر شكر بالكامل وبانتهاء العمل بالمحطة سيتم الانتهاء من تغطية المحافظة بالكامل بالمحطات المرشحة حيث جرى تسليم محطتي طوخ وكوم أشفين.



