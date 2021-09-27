تحدث مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة تطبيق تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وبيراميدز في الدور ربع نهائي من بطولة كأس مصر.





حقيقة تطبيق تقنية الفيديو في لقاء الأهلي وبيراميدز





وأكد المصدر أن مباراة الأهلي وبيراميدز لن تشهد تطبيق تقنية الفيديو.





وأوضح المصدر أن قرار اتحاد كرة القدم بالاتفاق مع الأندية ينص على أن يكون تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدور نصف نهائي ونهائي كأس مصر فقط.





وأفاد المصدر بأنه حتى الآن لم يتغير هذا القرار ولا يوجد تعديل أو استثناء عليه لمباراة الأهلي وبيراميدز ولن يتم تطبيق التقنية خلال اللقاء.





وتأهل بيراميدز إلى الدور ربع النهائي بعد أن هزم سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الستة عشر بينما فاز الأهلي على إنبي في نفس الدور بهدف تظيف ليتقابل الفريقان في الدور ربع النهائي.





جدير بالذكر أن الأهلي وبيراميدز سبق أن تقابلا في دور الستة عشر لكأس مصر في النسخة قبل الماضية وفاز بيراميدز بهدف سجله إيريك تراوري.



