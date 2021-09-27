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إلهام شاهين تحضر ندوه سلوى خطاب بصحبة زوجها السابق عادل حسني

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:44 ص
الهام شاهين
الهام شاهين
آيه عبد العزيز ا
حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور ندوة تكريم الفنانة سلوى خطاب فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى الدورة الـ 37، كما حضر بصحبتها زوجها السابق المنتج عادل حسنى للمشاركة بالندوة.




وتحدثت سلوي خطاب عن مشوارها الفني قائلة: "لما عملت مسرحية شهرزاد كانت سناء جميل بتقعد فى الصفوف الاولى وتتفرج، وقالت دى عامل الدور اخسن منى وقالتل انا معنديش الانوثة دي، وان الاستاذ يقول لتلميذه الملام ده نوع من انواع التشجيع ادتنى دفعة جامدة



وعن بدايتها قالت سلوى خطاب: "جدتى كانت ست مصرية أصيلة وتمتاز بالحكمة وربتنى تربية خاصة ولما خلصت الثانوية العامة أصرت انى أدخل كلية تجارة وانا لغة الارقام مش بفهمها، بس دخلت كلية تجارة ولقيت رياضة بسيطة ومعقدة، و لما لقيت اعلان طالبين بنات فى معهد فنون مسرحية وقلت دى فرصتى وقدمت وامتحنت وقبلت.



وتابعت: "خبيت عليهم وحولت وروحت معهد فنون مسرحية ولما اعمامى عرفوا واخدتنى ستى عشان تقنعنى وتقولى كده تزعلينى عاوزاكى ابقى مديرة بنك تروحى معهد الرقاصين، فقلتلها مش بتحبى امينة رزق ماهى خريجة معهد فنون مسرحية، وقالتلى هتبقى زى امينة رزق فقلتلها واقنعتها ووافقت.



وأضافت: "لما اشتغلت مع عاطف الطيب ومعروف كان مجرد اختياره للمثل يبقى الممثل ده فى حاجة حلوك، لان هو دقيق جدا فى اختياراته، واتعلمت منه كتير فمثلا فى دور امام نور الشريف كان مضروب وكان اول انفعال ليا اخدته فى حضنى وقعدت اعيط "

الكلمات المفتاحية

مهرجان الاسكندريه السينمائي عادل حسني الهام شاهين الدورة الـ37

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