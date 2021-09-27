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انطلاق المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ33

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:45 ص
آيه عبد العزيز
يقام المهرجان القومى للمسرح المصرى، فى دورته الـ14، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، اليوم الإثنين، وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، وذلك بمشاركة 33 عرضًا مسرحيًا، وتفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم الدورة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا فى الثامنة مساء، ويكرم المهرجان 10 نجوم من رواد المسرح المصرى فى مجالات مختلفة ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد.


ويخرج حفلا الافتتاح والختام المخرج إسلام إمام، ويقوم ببطولة الافتتاحية الفنان الشاب حمزة العيلى والتقديم للفنانة سهر الصايغ، وكشف المخرج إسلام إمام عن بعض تفاصيل وملامح الحفل، وقال: تحمل هذه الدورة من المهرجان اسم «الكاتب المسرحى المصرى» ولذلك ستدور الافتتاحية حول فكرة هذا العنوان والشعار الذى اختارته اللجنة العليا لهذه الدورة.






أيضا أنه من المقرر عقب انتهاء الافتتاحية تكريم الفنانين المكرمين فى هذه الدورة، وهم اسم الفنان الراحل سمير غانم، واسم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ويحضر التكريم الفنانتان دُنيا وإيمى سمير غانم، لاستلام تكريم والديهما، كما سيكرم اسم الفنان الراحل عبدالله غيث، بالإضافة إلى تكريم الفنان القدير أشرف عبدالغفور والفنان الكبير فاروق فلوكس، والنجمة إلهام شاهين، والفنان القدير سامى مغاورى، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل

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حمزه العيلي المهرجان القومي للمسرح الفجر الفني

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