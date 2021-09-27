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العثور على جثة شاب متعفنة بصندوق قمامة في عين شمس

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:43 ص
جثة
جثة
هايدي شعبان

شهدت منطقة عين شمس واقعة بشعة حينما عثر أهالى المنطقة على جثة شاب متعفنة وملقاه بصندوق القمامة بعين شمس.



كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى مفادة انبعاث رائحة كريهة من أحد صناديق القمامة ووجود جثة متعفنة.


وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثروا على جثة الشاب ومن خلال التحريات تبين أنه سائق مركبة توك توك، وأنه بحالة تعفن وان الجثة ملقاة بصندوق القمامة منذ حوالي 3 أيام وبه إصابات نافذة بسلاح أبيض.



ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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