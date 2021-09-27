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السيسي: "مايتنا مفيش كلام فيها.. ونعمل على تحسين مواردنا"

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:44 ص
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنهم يستهدفون من المشروعات التي تنفذها الدولة في قطاع المياه تقليل حجم الفاقد من المياه، معلقا: "المياه حاجة عزيزة علينا.. لأن حجم المياه مش كبير ومش هيتغير إلا لما نحسن استخدامنا لها".

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح محطة مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين، إلى أن تكلفة مشروع تبطين الترع بالكامل يصل إلى 80 مليار جنيه، مضيفا: "الدولة كانت ماشية بقالها 20 سنة كده، طب بنصرف الانفاق الضخم ده ليه.. بعمل كده لأنه أمن قومي، وجزء كبير من المصريين يعملوا في هذا المجال".

وأضاف أن استيراد المحاصيل من الخارج سيكلفنا تكلفة بالدولار، متابعا: "مايتنا مفيش كلام فيها ولكن نعمل على تحسين كفاءة المياه"، لافتا إلى أن المزارعين لن يتحملوا أي تكلفة في مشروع تبطين الترع ونقوم بهذا المشروع من أجل مصلحة الناس.

الكلمات المفتاحية

مصر مشاريع المياه عبدالفتاح السيسي بحر البقر المياه

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