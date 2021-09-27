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حمادة هلال يتذكر والدته الراحلة بهذه الكلمات

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:53 ص
صورة الفنان حمادة هلال و والدته الرحلة
صورة الفنان حمادة هلال و والدته الرحلة
أروي حمدي
حرص الفنان حمادة هلال، على تذكر والدته الراحلة بكلمات مؤثرة و الدعاء لها على صفحته الشخصية عبر خاصية "إستوري"موقع قع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


كتب حمادة هلال، قائلا "اللهم اغفر لأمي وارحمها رحمة واسعة، واسكنها فسيح جناتك.. أسألكم الدعاء".

يذكر أن الفنان حمادة هلال شارك في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "المداح" وهو من بطولة الفنان أحمد بدير، نسرين طافش، حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، محمد عز، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

الكلمات المفتاحية

حمادة هلال المداح

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