Advertisements

سقوط عصابة سرقات المساكن بالحي الراقي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:47 ص
المضبوطات
المضبوطات
إيمان عبد العاطي
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
بلاغ بالحادث
تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" متخذان من دائرة قسم ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
ضبط الجناة
عقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر قوات الأمن حوادث تحقيق الأمن أخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. زلزال عنيف يضرب إحدى جزر البحر المتوسط

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل|"وقف الدعم".. إجراء حاسم من السيسي بشأن المتعدين على الأراضي

منذ أقل من ساعة

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 12 ساعة

الصفقة الأضخم تقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

أخر تطورات حل أزمة البطاقة الدولية لنجم الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

السيسي يصدر توجيها للقوات المسلحة: "لو تطلب الأمر ينزل الجيش"

منذ ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يومين

أحمد شوبير ينتقد اختيارات القائمة المحلية لمنتخب مصر

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 3 ساعات

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

عاجل|"وقف الدعم".. إجراء حاسم من السيسي بشأن المتعدين على الأراضي

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

11:45 م

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

08:51 ص

عاجل.. زلزال عنيف يضرب إحدى جزر البحر المتوسط

10:36 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements