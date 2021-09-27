سقوط عصابة سرقات المساكن بالحي الراقي

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" متخذان من دائرة قسم ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط الجناة

عقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.



تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.