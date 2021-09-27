عاجل.. السيسي محذرا: "مبعرفش أطنش.. وبيني وبين التعدي خصومة"

ووجه رسالة إلى كل مسئول ومحافظ ومدير أمن في مصر، قائلا: "متسكتش على الغلط، عشان مصلحة البلد.. انا مفيش بيني وبين حد خصومة، أنا بيني وبين الباطل والشر والتعدي والظلم خصومة".



وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح محطة مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين، إلى أنه لن يقبل بأي ممارسات سلبية لن تكون مقبولة، معلقا: "لو كانت مقبولة قبل كده أو الناس بتغض الطرف عنها.. أنا مبعرفش أطنش، لو بعرف اطنش كنت طنشنت 2011، و2012، و2013 وسبت البلد للمجهول".